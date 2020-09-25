AB Konseyi Başkanı Michel karantinadan çıktı - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel karantinadan çıktı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından sonra girdiği karantinayı sonlandırdı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasından sonra girdiği karantinayı sonlandırdı. Michel'in sözcüsü Barend Leyts, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Michel'in pazartesi negatif çıkan testinin ardından bugün de test yaptırdığını, sonucun negatif çıktığını duyurdu. Leyts, "AB Konseyi Başkanı artık karantinada değil ve 1-2 Ekim'de yapılacak AB Konseyi özel toplantısının hazırlıklarına devam ediyor." ifadesini kullandı. Geçen hafta yakın temas içinde olduğu güvenlik ekibinden bir görevlinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Michel'in salı günü Belçika kuralları gereği karantinaya girdiği açıklanmıştı. Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 24-25 Eylül'de yapılması planlanan AB Zirvesi 1-2 Ekim'e ertelenmişti. AB liderlerinin zirvede Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra Çin, Kovid-19 tedbirleri ve ekonomik politikaları ele alması bekleniyor.

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