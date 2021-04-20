AB Konseyi Başkanı Michel: "Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi" - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel: "Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi"

20.04.2021 17:49

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının artırıldığını gördüklerini belirterek, "Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna sınırındaki Rus askeri varlığının artırıldığını gördüklerini belirterek, "Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi." dedi.

Michel, ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla hazırladığı 5 maddelik " Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin dün iktidar ve bazı muhalefet partilerince imzalanmasının ardından bugün Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, ülkesindeki siyasi krizin çözülmesine sağladığı desteklerinden dolayı Michel'e teşekkür ettiğini aktararak "Bu herkesin zaferidir, öncelikle de bu ülkenin zaferidir." ifadesini kullandı.

Ülkenin geleceğini, daha yakın iş birliği yürütmek istediklerini AB ile birlikte gördüklerini belirten Zurabişvili, bu yıl Batum'da düzenlenecek Gürcistan güvenlik konferansına, Ukrayna ile Moldova devlet başkanlarını da davet etmek ve konferansta 3 ülkenin, AB ile entegrasyonu sürecinin güçlendirilmesini ele almak istediklerini aktardı.

Michel de konuşmasında Gürcistan'da siyasi krizin çözülmesi için iktidar ve muhalefet liderlerinin anlaşma metnini imzalamaya başlamalarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Siyasi diyaloğun zor olduğunu ama herkesin ortak çabasıyla artık gelecekteki siyasi zorlukları aşmanın daha kolaylaştığını belirten Michel, "Bugün yeni dönemin başlangıcıdır ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecinde geçmesi gereken yol için çok çalışmak gerekiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Michel, "Biz, Ukrayna'nın sınırlarında Rus askeri varlığının artırıldığını açık bir şekilde görüyoruz. Kırım yasa dışı olarak ilhak edilmiş durumda. AB elbette bu krizi çözmek için belli adımlar attı. Ayrıca AB'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ile egemenliğine olan desteği de sarsılmazdır." şeklinde konuştu.

Gürcistan'daki siyasi gerginlik

Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren kriz, 23 Şubat'ta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artmıştı.

Genel seçimlerde, seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu, seçim sonuçlarını kabul etmeyerek parlamentoya girmedi. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek erken seçim talep ediyordu.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet etmişti.

Michel'in hazırladığı anlaşma maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısının onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformların yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanın muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma dün muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Michel'in Tiflis ziyareti devam ediyor.

AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi
AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi
AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi
AB Konseyi Başkanı Michel: Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi

Avrupa Birliği, AB Konseyi, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel: 'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi' - Son Dakika


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