AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile "İdlib"i görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile 'İdlib'i görüştü - Son Dakika

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile "İdlib"i görüştü

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüştü.

AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib'i görüştü.

Michel, Twitter'dan Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Michel, Putin'e "İdlib'de sürdürülebilir bir ateşkesin ve Suriye'deki savaşın sona ermesi için siyasi çözümün sağlanması gerektiği" görüşünü aktardığını ifade etti.

Paylaşımında, Suriye'deki sivillerin çektiği acıların son bulması gerektiğini vurgulayan Michel, insani yardımın öncelikli olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den bir acı haber daha: 1 askerimiz şehit oldu
Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:10:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile "İdlib"i görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]