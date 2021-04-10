AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye'deki koltuk vakası yüzünden geceleri uyuyamıyorum

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, hafta içindeki Türkiye ziyaretinde yaşanan ve kendisinin de eleştirilmesine yol açan "koltuk skandalı" nedeniyle uykularının kaçtığını söyledi.

Charles Michel, İtalyan Il Sole 24 Ore gazetesinin de aralarında olduğu Avrupa basınından bir grup gazeteciye konuştu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile geçen Salı günü yaptıkları Ankara ziyaretinin en çok konuşulan unsuru haline gelen protokol tartışmalarına da değinen Michel şunları söyledi:

"Olanlar için çok üzgünüm. Sayın Von der Leyen'a ve tüm kadınlara üzüntülerimi sundum. Sizi temin ederim o zamandan beri geceleri uykularım kaçıyor, o anı kafamda onlarca kez döndürüyorum. Sorumluluğun bana ait olan kısmını kabul ediyorum."

AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü Ankara ziyaretinde Michel ve Erdoğan protokol açısından öncelik gösterir biçimde bayrakların önündeki iki koltuğa oturmuştu. Von der Leyen ise kendisine koltuk ayrılmadığını görünce tereddüt içinde bir süre ayakta durduktan sonra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturmuştu.

Erdoğan ve Michel otururken Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı anların görüntüleri dünya basınında geniş yer bulmuş ve yoğun tepki çekmişti. Avrupa basınında, Erdoğan ve Türkiye tarafının yanı sıra AB Konseyi Başkanı Michel'i de suçlayan yorumlar yapılmıştı. Michel, bu duruma itiraz etmediği ya da kendisine ayrılan koltuğu nezaketen Von der Leyen'e bırakmadığı için eleştiriliyordu.

"Ataerkil tavır sergilemek istemedim"

Il Sole 24 Ore gazetesinde bugün manşetten yayımlanan söyleşide Charles Michel, o anları şöyle anlattı:

"Nasıl davranacağıma karar vermek için sadece birkaç saniyem vardı. O anda tepki göstermenin, ziyaretimiz için yapılan uzun diplomatik çalışmalara gölge düşürebileceğini düşündüm. Ayrıca Sayın Von der Leyen'a karşı herhangi bir şekilde ataerkil bir tavır sergilemek istemedim. Ama bana yöneltilen eleştirileri anlıyor ve karşı görüşlere saygı duyuyorum."

Michel ayrıca bu protokol tartışmalarının Türkiye ziyaretinin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu, ziyaretin amacının yeniden bir "pozitif diyalog" tesis etmek olduğunu da belirtti. "Umarım bir süre sonra bu görüşmenin içeriğine dönebiliriz" diyen Michel bu içeriği "hukukun üstünlüğü, gümrük birliğinin modernize edilmesi, ekonomik iş birliği, bölgesel istikrar" şeklinde açıkladı.

Draghi'nin "diktatör" çıkışı da soruldu

Michel'e, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin bu koltuk hadisesini değerlendirirken Erdoğan'a "diktatör" demesi de soruldu. "Bu ifadeye katılıyor musunuz?" sorusuna Michel'in yanıtı şöyle oldu:

"Avrupalı her devlet ve hükümet başkanının ifade ettiği görüşe saygı duyuyorum. Burada belirtmek isterim ki, Türk Cumhurbaşkanı ile görüşmemizin önemli bir kısmı demokratik değerlerin ve hukukun üstünlüğünün savunulması üzerineydi. Kaygılarımızı dile getirdik."

Michel ve Von der Leyen'in Ankara ziyaretinde yaşanan koltuk vakası üzerine Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer her iki lidere de aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini söylemiş ve Komisyon Başkanı'nın gördüğü muameleye şaşırdığını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "AB'nin talepleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasını yapmıştı.