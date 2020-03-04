AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye geliyor
1 saat önce
AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:34 Kaynak: DHA
AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında gerçekleşecek görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Haber: ANKARA,
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