AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'in Uzun Süre Ertelenmesini Önerecek

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin stratejisini yeniden düşünmesi ve uzlaşma sağlaması gerekmesi durumunda, AB liderlerinden, İngiltere'nin AB'den çıkış (Brexit) tarihinin "uzun bir süre ertelemenmesine açık olmalarını" isteyeceğini söyledi.Tusk'ın açıklaması, İngiltere'de Parlamento'nun 29 Mart'ta gerçekleşmesi öngörülen Brexit'in 30 Hazirah'a kadar ertelenmesini isteme yönünde oy kullanmalarını izliyor.AB liderleri 21 Mart'ta Brüksel'de buluşacak ve nihai kararı verecek.Parlamento Salı günü İngiltere ile AB arasındaki Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmiş, Çarşamba günü ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılmasına karşı çıkmıştı.Dün akşam kabul edilen önerge ise Brexit anlaşmasının 20 Mart Çarşamba gününe kadar İngiltere Parlamentosu tarafından onaylanması halinde, Brexit'in bir kereliğine 30 Haziran'a kadar ertelenmesinin talep edilmesini öngörüyor.İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'yle yaptığı Brexit anlaşmasının yine kabul edilmemesi durumunda, daha uzun bir ertelemenin gerekebileceğini söyledi.May, Avam Kamarası'nda daha önce iki kez ezici bir çoğunlukla reddedilen anlaşmayı 20 Mart'ta tekrar parlamentonun onayına sunacak.Erteleme talebinin kabul edilebilmesi için AB üyesi 27 ülkenin tümünün onay vermesi gerekiyor ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, gelecek haftaki zirveden önce bazı AB liderleriyle görüşmeler yapacak.Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, herhangi bir ertelemenin Mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimlerini aşmaması gerektiğini söylerrken, Tusk daha uzun bir ertelemenin de söz konusu olabileceğinde ısrarlı.Tusk, ertelemenin süresi konusunda bir ayrıntı vermezken, yetkililer anlaşmanın 20 Mart'ta da reddedilmesi durumunda en az bir yıl olması gerektiğini söylüyor.Tusk, daha önce İngiltere'nin Brexit konusunda fikrini değiştirmeis halinde AB'nin kalbinin hala açık olacağını söylemiş ve "Brexit'i herhangi bir plan olmadan destekleyenler cehennemde özel bir yeri hak ediyor" dediğinde, İngiltere'deki Brexit yanlılarının sert tepkisini çekmişti.