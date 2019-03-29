AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz Parlamentosunun Ayrılık Anlaşmasını Reddetmesinin Ardından 10...
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım"
AB
Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan
'da zirve düzenleme kararı aldım"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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