Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz Parlamentosunun Ayrılık Anlaşmasını Reddetmesinin Ardından 10...

AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz Parlamentosunun Ayrılık Anlaşmasını Reddetmesinin Ardından 10...

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım"

AB Konseyi Başkanı Tusk:
AB Konseyi Başkanı Tusk: "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:06 Kaynak: AA

10 Nisan, Güncel
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