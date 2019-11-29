AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti
6 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.
Görüntü Dökümü
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-Donald Tusk'ın görev değişimindeki konuşması
-Charles Michel'in konuşması
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