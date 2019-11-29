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Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti

7 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devrettiBelçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti

Belçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti

Avrupa Birliği, Brüksel, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
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