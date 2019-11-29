Ab konseyi başkanı tusk koltuğunu devretti
7 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devrettiBelçika, (DHA)- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti. Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:06 Kaynak: DHA
Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler 12 AB üyesi, çok uluslu şirketlerin ne kadar vergi ödediğinin açıklanmasını engelledi Türkiye ile kriz yaşayan NATO'dan beklenmedik işbirliği toplantısı: 16 ülkenin temsilcileri İzmir'de buluştu Masumiyet Müzesi'nde yangın çıktı: İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor