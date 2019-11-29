Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti
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AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.

AB Konseyi Başkanı Tusk koltuğunu devretti, System.String[]

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) binasında yapılan görev değişiminde, AB Konseyi Başkanlığını 5 yıl boyunca yürüten Donald Tusk, koltuğunu Charles Michel'e devretti.


Avrupa Birliği, Donald Tusk, Brüksel, Belçika, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:33 Kaynak: DHA
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