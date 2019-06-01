Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk Özbekistan'da
Son Dakika Güncel Haber

AB Konseyi Başkanı Tusk Özbekistan'da

49 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

AB Konseyi Başkanı Tusk Özbekistan'da, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Kabul sırasında Mirziyoyev, AB ile ülkesi arasındaki yapıcı siyasi diyalog, ticari, ekonomik, bilim, teknik ve kültürel alanlardaki verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taraflar arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede, Özbekistan'da ekonominin serbestleştirilmesine yönelik reformların AB iş çevrelerinin bu ülkede faaliyetinin artmasına imkan verdiği kaydedildi.
Tusk da Özbekistan'ın Aral Gölü havzasındaki çevre felaketinin bertaraf edilmesine yönelik çabalarını takdir ettiğini belirterek, AB'nin bu konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Mirziyoyev ve Tusk Afganistan'daki durumun barışçıl çözümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Özbekistan, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı 150 bin liralık cep telefonu ve tableti 1 dakikada çaldılar TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk Özbekistan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]