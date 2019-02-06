AB Konseyi Başkanı Tusk: Plansız Brexit İsteyenler Cehennemde Özel Bir Yeri Hak Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde özel bir yeri hak ettiklerini" söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde özel bir yeri hak ettiklerini" söyledi

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