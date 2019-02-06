Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk: Plansız Brexit İsteyenler Cehennemde Özel Bir Yeri Hak Ediyor

AB Konseyi Başkanı Tusk: Plansız Brexit İsteyenler Cehennemde Özel Bir Yeri Hak Ediyor

53 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde özel bir yeri hak ettiklerini" söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avrupa Birliği'nden ayrılmayı güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde özel bir yeri hak ettiklerini" söyledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:49 

Donald Tusk, Avrupa Birliği, Dünya
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