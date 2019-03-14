AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Brexit Açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'ın oylamada Brexit tarihinin ertelenmesine karar vermesi halinde Avrupa Birliği üyelerine kararı değerlendirmeleri talebinde bulunacağını ifade etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'ın oylamada Brexit tarihinin ertelenmesine karar vermesi halinde Avrupa Birliği üyelerine kararı değerlendirmeleri talebinde bulunacağını ifade etti.



Revize edilmiş Brexit Anlaşması'nı ikinci kez reddeden İngiltere Parlamentosu, dün de ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) anlaşma olmadan ayrılmayı oylamıştı. Parlamento, anlaşmasız ayrılmayı 308 oya karşı 321 oyla reddetti. Parlamento bugün de Brexit tarihinin uzatılmasını oylayacak.



Brexit sürecinin ertelenmesi için AB'den talepte bulunup bulunulmamasına karar verilecek olan oylama öncesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık'ın oylamada Brexit tarihinin ertelenmesine karar vermesi halinde Avrupa Birliği üyelerine kararı değerlendirmeleri talebinde bulunacağını ifade etti. Tusk, "Birleşik Krallık, Brexit stratejisini yeniden gözden geçirmek istemesi halinde kararı Avrupa Birliğinin 27 üyesine sunacağım" ifadesini kullandı.



AB liderleri 21-22 Mart'ta Brexit'i görüşmek üzere bir araya gelecek. - BRÜKSEL

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