Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Golan Tepeleri Açıklaması

AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Golan Tepeleri Açıklaması

26 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımadığına atıfta bulunarak, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi.

AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Golan Tepeleri Açıklaması, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımadığına atıfta bulunarak, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Tusk, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri'nde İsrail'in hakimiyetini tanıma" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya, "AB'nin pozisyonu herkesçe malum ve değişmedi." yanıtını verdi.

AB, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımıyor.

"En son tükenen şey umuttur"

27 AB üyesinin İngiltere'nin üyelikten ayrılma tarihiyle ilgili erteleme talebine şartlı onay vermesine ilişkin ise Tusk, "12 Nisan'a kadar her şey mümkün. Anlaşma, uzun süreli uzatma, İngiltere'nin stratejisini yeniden değerlendirmesi ya da Brexit'ten vazgeçmesi mümkün. Brexit'in kaderi İngiliz dostlarımızın elinde. AB olarak biz her ihtimale hazırız. En son tükenen şey umuttur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:03 Kaynak: AA

İsrail, Golan Tepeleri, Avrupa Birliği, Güncel
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