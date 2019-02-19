AB Konseyi Başkanı Tusk Ukrayna'da
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AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile birlikte Meydan olayları olarak bilinen, Şubat 2014'te Viktor Yanukoviç yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan gösteriler ve şiddet olaylarının yıl dönümünde kurbanları anma törenine katıldı.
AB
Konseyi Başkanı Donald Tusk
, Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Poroşenko
ile birlikte Meydan olayları olarak bilinen, Şubat 2014'te Viktor Yanukoviç
yönetiminin devrilmesiyle sonuçlanan gösteriler ve şiddet olaylarının yıl dönümünde kurbanları anma törenine katıldı. Tusk ve Poroşenko, olaylarda hayatını kaybeden 111 kişinin Bağımsızlık Meydanı'na konulan fotoğraflarının altına mum bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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