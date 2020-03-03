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AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
13 dakika önce
AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14
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