AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika Ekonomi

AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

13 dakika önce

AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyi Başkanı yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak, System.String[]

AB Konseyi Başkanı Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:14 
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