AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın Muhalefet Liderine Destek
1 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.
Avrupa Birliği
(AB
) Konseyi Başkanı Donald Tusk
, Venezuela
Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi. Twitter
hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.
Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi. ABD
Başkanı Donald Trump
da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:45 Kaynak: AA
Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdı, Maduro'dan Anında Yanıt Geldi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Kişi Vuruldu