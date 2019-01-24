Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın Muhalefet Liderine Destek

AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın Muhalefet Liderine Destek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

AB Konseyi Başkanından Venezuela'nın Muhalefet Liderine Destek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Guaido, ülkenin başkenti Caracas'taki hükümet karşıtı gösterilerde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Yönetimin gasbedilmesine son vermek, geçici hükümeti kurmak ve özgür seçimler düzenlemek için resmi olarak Venezuela'dan sorumlu devlet başkanlığı görevini üstlenmeye yemin ediyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da yazılı bir açıklama yaparak Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıklayarak, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Venezuela, Güncel
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