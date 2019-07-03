Son Dakika Haberleri: AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel seçildi
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AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel seçildi

59 dakika önce

- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine...

- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel seçildi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Ursula von der Leyen, Charles Michel, Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
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