AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel seçildi
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- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine...
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:00 Kaynak: AA
- AB Konseyi yeni Başkanı Charles Michel
'in açıklamaları BRÜKSEL - AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası
Başkanlığına ise Christine Lagarde
'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
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