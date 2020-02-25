AB Konseyi Birleşik Krallık ile müzakere yetkisini onayladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB Konseyi Birleşik Krallık ile müzakere yetkisini onayladı - Son Dakika Ekonomi

AB Konseyi Birleşik Krallık ile müzakere yetkisini onayladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birleşik Krallık ile yeni bir ortaklık oluşturmak için yürütelecek müzakerelere ilişkin yetkiyi onayları ve Komisyon'u müzakereleri yürütmekle görevlendirdi.

AB Konseyi Birleşik Krallık ile müzakere yetkisini onayladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birleşik Krallık ile yeni bir ortaklık oluşturmak için yürütelecek müzakerelere ilişkin yetkiyi onayları ve Komisyon'u müzakereleri yürütmekle görevlendirdi. AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşik Krallık ile ilk  resmi toplantı Mart ayının başlarında yapılacak.

Avrupa İşleri Devlet Sekreteri Andreja Metelko-Zgombic, AB Konseyi kararının ardından yaptığı açıklamada, "Konsey, müzakerecimiz Mİchel Barnier için, net ve güçlü bir yetkilendirme yaptı. Bu da bizim, Birleşik krallık ile iki tarafın da çıkarına olacak şekilde, geniş kapsamlı ve dengeli bir ortaklık önerme konusundaki kararlılığımızı teyit ediyor. AB artık müzakereleri başlatmaya hazırdır" dedi.

Açıklamaya göre, AB, Birleşik Krallık ile, bir serbest ticaret anlaşmasına dayanan, dengeli bir ekonomik işbirliği oluşturmak istiyor. Buna göre, balıkçılık alanında, karşılıklı olarak kara sularına geçişi ve adil bir kota dağılımın içiren bir anlaşmanın Temmuz ayına kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ayrıca, AB, tüm yönetim birimlerini içine alacak ölçüde bir çerçeve anlaşmasıyla, ada devletiyle bir güvenlik işbirliği oluşturmak üzere girişim başlatmayı da öngörüyor.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:02 Kaynak: DHA
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