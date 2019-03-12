AB Konseyi: "Brexit'te Anlaşma Sağlanması İçin AB Tarafı Gereken Herşeyi Yaptı.
1 saat önce
AB Konseyi: "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı.
AB
Konseyi: "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra
'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı"
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:54 Kaynak: AA
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