Son Dakika Haberleri: AB Konseyi: "Brexit'te Anlaşma Sağlanması İçin AB Tarafı Gereken Herşeyi Yaptı.

AB Konseyi: "Brexit'te Anlaşma Sağlanması İçin AB Tarafı Gereken Herşeyi Yaptı.

1 saat önce

AB Konseyi: "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı.

AB Konseyi:
AB Konseyi: "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:54 Kaynak: AA

Londra, Avrupa Birliği, Güncel
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