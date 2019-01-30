Son Dakika Haberleri: AB Konseyi: (İngiliz Parlamentosundaki Brexit Oylaması) Tedbir Maddesi Ayrılık Anlaşmasının Bir...

AB Konseyi: (İngiliz Parlamentosundaki Brexit Oylaması) Tedbir Maddesi Ayrılık Anlaşmasının Bir...

33 dakika önce

AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"

AB Konseyi: (İngiliz Parlamentosundaki Brexit Oylaması) Tedbir Maddesi Ayrılık Anlaşmasının Bir..., System.String[]
AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA

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