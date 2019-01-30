AB Konseyi: (İngiliz Parlamentosundaki Brexit Oylaması) Tedbir Maddesi Ayrılık Anlaşmasının Bir...
33 dakika önce
AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"
AB Konseyi: (İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması) Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:32 Kaynak: AA
CHP'den TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına İlk Tepki
Porsche'nin Türkçe İsim Verdiği Otomobiline Talep Yağıyor
AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı
İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti