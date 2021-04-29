AB Konseyi, İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika

AB Konseyi, İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi

29.04.2021 15:53
AB Konseyi, İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB ve İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB ve İngiltere arasındaki ticaret ve iş birliği anlaşmasının son onay sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Bu aşamadan sonra AB tarafının, İngiltere'ye onay sürecinin tamamlandığı konusunda resmi bildirimde bulunacağına işaret edilen açıklamada, anlaşma metninin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı ve 1 Mayıs'ta da yürürlüğe gireceği bildirildi.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu (AP), AB ve İngiltere arasında gelecekteki ekonomik ve ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı dün oy çokluğuyla kabul etmişti.

Ticaret anlaşması hakkında

Ticaret anlaşmasına göre, AB ve İngiltere menşe kurallarına uyan mallara gümrük vergisi ve kota uygulamayacak.

Taraflar, çevreyi koruyacak ve iklim değişimi ile mücadeleye öncelik verecek. Sosyal haklar ve işçi hakları gözetilecek.

Bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ile rekabetin adil ve eşit şartlar altında gerçekleşmesi sağlanacak.

AB ve İngiltere kara sularındaki balık stoku ortak yönetilecek. İngiltere, balıkçılık aktivitelerini geliştirebilecek. Avrupalı balıkçıların faaliyetleri devam edecek.

Taraflar, ulaşım alanında adil biçimde rekabet edecek.

AB ve İngiltere vatandaşlarının sosyal güvenlik hakları koordine edilecek.

Özellikle sınır ötesi suç ve teröre karşı emniyet ve adli iş birliği çerçevesi kurulacak.

AB ve İngiltere arasında ortak konsey kurularak anlaşmanın nasıl yorumlanacağı ve yerine getirileceği belirlenecek.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağlamıştı. Bu süreçte AP onayı alınmayan anlaşma, 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

AP'deki siyasi partilerin grup başkanları, İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bu anlaşmanın onaylanmasını uzun süre Genel Kurul gündemine almamıştı.

Avrupa Birliği, England, Ticaret, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB Konseyi, İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Araç sahipleri dikkat! Egzoz emisyon ölçümleri tam kapanma nedeniyle ertelendi Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
TFF'den Terim'e jet yanıt: Terim ve yardımcısı Davala küfür ettiği için ceza aldı, Belözoğlu ve yardımcısı Demirel ihlalleri aşmadı TFF'den Terim'e jet yanıt: Terim ve yardımcısı Davala küfür ettiği için ceza aldı, Belözoğlu ve yardımcısı Demirel ihlalleri aşmadı         
15:54
'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi 'Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kardeşlerine tutuklama talebi         
15:46
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi         
14:32
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi, İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement