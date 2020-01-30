AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı - Son Dakika

AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını tüm Birlik üyeleri adına onayladı.

AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını tüm Birlik üyeleri adına onayladı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun (AP) dün akşam anlaşmayı onayladığı anımsatılarak, süreçteki son adımın atıldığı belirtildi.

Ayrılık anlaşmasının, İngiltere'nin yarın AB'den ayrılmasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, "31 Ocak gece yarısından sonra İngiltere artık AB üyesi olmayacak ve üçüncü ülke sayılacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrılık anlaşmasının İngiltere'nin Birlikten "düzenli ayrılışını" sağlayacağı vurgulanırken; vatandaşlık hakları, mali uzlaşı, geçiş süreci, İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolleri, Kıbrıs, Cebelitarık, yönetişim ve diğer ayrılık konularını kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere, Birlik kurumlarında temsil edilmeyecek

Ayrılık anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından geçiş sürecinin başlayacağı anımsatılan açıklamada, bu sürecin vatandaşlar ve işletmelerin uyum sürecini kolaylaştıracağı değerlendirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin geçiş süreci boyunca AB hukukuna tabi olmaya devam edeceği ancak Birlik kurumlarında temsil edilmeyeceği kaydedildi.

Tarafların anlaşması durumunda, geçiş sürecinin bir kereye mahsus olmak üzere 1 ya da 2 yıllığına uzatılabileceğine dikkati çekilen açıklamada, AB ve İngiltere arasında gelecekte tayin edilecek ortaklığa ilişkin müzakerelerin İngiltere ayrıldıktan sonra başlayacağı duyuruldu.

Brexit süreci

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen Birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak.

Bu geçiş döneminde taraflar, kapsamlı serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziranda talepte bulunması gerekecek. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Brexit anlaşması, dün akşam Brüksel'de yapılan AP Genel Kurulundaki oylamada, 49 "hayır" oyuna karşı 621 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu!
Manchester City, Manchester United'a 1-0 yenilmesine rağmen Lig Kupası'nda finale çıktı CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs nedeniyle acil durum ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 23:41:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Konseyi, İngiltere'nin AB üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]