AB Konseyi'nden Mozambik'e askeri eğitim misyonu - Son Dakika

Avrupa Birliği Konseyi, terör örgütüyle mücadeleye katkı sağlamak için Mozambik'e askeri eğitim misyonu gönderme kararı aldı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Mozambik Ordusu'na destek vermek ve eğitmek amacıyla askeri eğitim misyonunun ülkeye gönderilmesi kararını aldı. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Eğitim misyonunun amacı Mozambik ordusuna destek vermek ve Cabo Delgado Bölgesinde güvenliği sağlamak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, eğitim süresi boyunca stratejik hedefin, Mozambik Silahlı Kuvvetleri birimlerinin gelecekteki tepki gücünün bir parçasını oluşturacak kapasite geliştirmesini desteklemek olduğu kaydedildi. Bu amaçla misyon, operasyonel hazırlık, terörle mücadelede uzmanlık eğitimi ve sivillerin korunması, insan haklarına saygı konularında eğitim ve öğretim dahil olmak üzere askeri eğitim sağlayacak.

EUTM Mozambik başlıklı misyon, 38 yılı aşkın deneyime sahip Portekiz vatandaşı Tuğgeneral Nuno Lemos Pires tarafından yönetilecek.

-İHA-