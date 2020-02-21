AB Konseyi'nden

AB Konseyi olağanüstü toplantısının ardından İdlib'e yönelik yayınlanan deklarasyonda, "AB, Soçi Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerin tam olarak uygulaması çağrısını yineliyor" denildi.



Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü toplandı. Gece yarısına kadar süren AB Konseyi Toplantısı sonunda İdlib'deki duruma ilişkin özel bir deklarasyon yayınlandı. Deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'de tekrarlanan askeri saldırılar, muazzam insani acılara neden olmaktadır, bu kabul edilemez. AB, tüm aktörleri düşmanlıkları derhal durdurmaya çağırıyor" denildi.



"Soçi'deki taahhütlere uyulsun"



Deklarasyonda ayrıca, "AB, çatışmaya taraf olanların tümünü uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya ve ihtiyaç sahiplerine engelsiz ve doğrudan insani erişime izin vermeye çağırmaktadır. AB, mümkün olan en güçlü terimlerle, tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes yerleştirme, sivillerin korunmasını garanti etme ve 17 Eylül 2018 Soçi Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerin tam olarak uygulaması çağrısını yineliyor" ifadeleri kullanıldı.



Bölgedeki insani yardımlara da değinilen bildiride, "Uluslararası insani ve insan hakları hukukunun ihlallerine karşı hesap verebilirlik son derece önemlidir. Bu nedenle AB, Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesine sevk edilmesi çağrısını yineliyor. AB, İdlib bölgesindeki en savunmasız sivil nüfusa insani yardımını güçlendirmeye kararlıdır" denildi. - BRÜKSEL