AB Konseyi turizm sektörü için yeni kurallar kabul etti
1 saat önce
– Avrupa Birliği Konseyi, AB'de gelecek 10 yıl içinde sürdürülebilir büyüme, iş ve sosyal birliğin sağlanması için turizm sektörü rekabetine ilişkin yeni kurallar kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: DHA
– Avrupa Birliği
Konseyi, AB
'de gelecek 10 yıl içinde sürdürülebilir büyüme, iş ve sosyal birliğin sağlanması için turizm sektörü rekabetine ilişkin yeni kurallar kabul etti. Söz
konusu kuralların üye eyaletler ve Komisyon'a dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sektöre özgü yetenekler ve oluşan yeni fırsatları değerlendirme gibi AB turizm sektörünün karşılaştığı zorluklara yanıt vermek için bir kılavuz görevi gördüğü belirtildi.
Konsey açıklamasına göre ayrıca, üye eyaletlerin turizm politikaları ve uygulamalarını tanıtmak için ulusal, bölgesel ve yerel turizm stratejileri oluştururken, söz konusu zorlukları göz önüne almaları gerektiği uyarısı yapıldı.
- İstanbul
Söz Dizisinin Final Bölümü Yayınlandı: Sözün Bittiği Yer
Altın 250 Liranın Üzerinde İşlem Görüyor
Borç parayla kurduğu tandırda günde 500 ekmek üretip tanesini 1 liradan satıyor
BİNGÖL BORÇ PARAYLA KURDUĞU TANDIRDA 500 EKMEK ÜRETİYOR