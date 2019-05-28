Son Dakika Haberleri: AB Konseyi turizm sektörü için yeni kurallar kabul etti
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AB Konseyi turizm sektörü için yeni kurallar kabul etti

1 saat önce

– Avrupa Birliği Konseyi, AB'de gelecek 10 yıl içinde sürdürülebilir büyüme, iş ve sosyal birliğin sağlanması için turizm sektörü rekabetine ilişkin yeni kurallar kabul etti.

AB Konseyi turizm sektörü için yeni kurallar kabul etti, System.String[]
Avrupa Birliği Konseyi, AB'de gelecek 10 yıl içinde sürdürülebilir büyüme, iş ve sosyal birliğin sağlanması için turizm sektörü rekabetine ilişkin yeni kurallar kabul etti.
Söz konusu kuralların üye eyaletler ve Komisyon'a dijitalleşme, sürdürülebilirlik, sektöre özgü yetenekler ve oluşan yeni fırsatları değerlendirme gibi AB turizm sektörünün karşılaştığı zorluklara yanıt vermek için bir kılavuz görevi gördüğü belirtildi.
Konsey açıklamasına göre ayrıca, üye eyaletlerin turizm politikaları ve uygulamalarını tanıtmak için ulusal, bölgesel ve yerel turizm stratejileri oluştururken, söz konusu zorlukları göz önüne almaları gerektiği uyarısı yapıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: DHA
Söz, Avrupa Birliği, Ekonomi
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