Son Dakika Haberleri: AB Konseyi WTO ile e-ticaret görüşmeleri için yeni kurallar onayladı

AB Konseyi WTO ile e-ticaret görüşmeleri için yeni kurallar onayladı

5 saat önce

– Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun elektronik ticarete ilişkin çoklu görüşmelere katılması için yeni kurallar onayladı.

AB Konseyi WTO ile e-ticaret görüşmeleri için yeni kurallar onayladı, System.String[]
Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu'nun elektronik ticarete ilişkin çoklu görüşmelere katılması için yeni kurallar onayladı.
Ocak ayında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda AB ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 48 üye eyaleti, elektronik ticarete ilişkin küresel kurallar oluşturulması için müzakerelere başlanması kararını almıştı.
Gelişmeyle ilgili Romanya İş İklimi, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan-Radu Oprea şu açıklamayı yaptı:
"Ekonomimizin dijitalleşmesi, işletmelerin ve tüketicilerin ticaret yapma biçimini temelden değiştirdi. Bu değişimi yansıtan kuralların oluşturulmasının zamanı gelmişti. AB, WTO ortaklarıyla online ticaretin güvenli ve öngörülebilir bir çevrede yapılması için faydalı ve iddialı bir yasa çerçevesi oluşturulması amacıyla çalışmaya hazırdır."
Konsey açıklamasına göre Komisyon'un AB'yi temsilen WTO ortaklarıyla müzakerelere başlaması ve AB'nin e-ticaretin ticarete yönelik alanlarındaki konumunu belirlemesi için, AB'nin mevcut Doha Geliştirme Görüşleri'nin de söz konusu yasal çerçeveye dahil edilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamaya göre müzakerelerin asıl amacının, küresel e-ticareti destekleyen uluslararası kurallar oluşturulması, özellikle KOBİ'ler olmak üzere işletmelerin operasyonlarının kolaylaştırılması, çevrimiçi ortamda tüketicilerin güveninin güçlendirilmesi ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile gelişmenin sağlanmasını teşvik etmek için yeni fırsatlar oluşturulması olduğu vurgulandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
Avrupa Birliği, Ekonomi
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