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AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı

7 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak AB Komisyonunun aday listesini onayladı.

AB Konseyi yeni AB Komisyonu listesini onayladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 31 Ekim 2024'e kadar görev yapacak AB Komisyonunun aday listesini onayladı.

AB Komisyonunun yeni üyelerinin Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurulunda onaylanması halinde 1 Aralık'ta göreve başlaması bekleniyor.

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Genişlemeden Sorumlu Üyenin Macar Oliver Varhelyi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'nin de İspanyol Josep Borrel olması bekleniyor.

İngiltere, 1 Aralık'ta göreve başlaması öngörülen yeni AB Komisyonuna ülkedeki erken genel seçimlerden önce aday göstermeyeceğini bildirmişti. Bu nedenle Komisyon listesinde 27 isim yer alıyor.

Avrupa Birliği, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:22 Kaynak: AA
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