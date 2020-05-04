AB, korona virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, korona virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı - Son Dakika

AB, korona virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkelerin destekleriyle korona virüs aşısının bulunması, üretilmesi ve dünya ülkelerine dağıtılması için 7 milyar 400 milyon Euroluk bağış topladı.

AB, korona virüs aşısı için 7 milyar 400 milyon Euro bağış topladı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkelerin destekleriyle korona virüs aşısının bulunması, üretilmesi ve dünya ülkelerine dağıtılması için 7 milyar 400 milyon Euroluk bağış topladı.

Korona virüs salgını ile zor günler geçiren dünya ülkeleri salgınla mücadelede birlik olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin (AB) önderliğinde Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), G20 ülkeleri ve bazı AB üyesi ülkelerin katılımıyla video konferans yoluyla bağış etkinliği gerçekleştirilirken, etkinliğe Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Düzenlene bağış etkinliğine "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"adı verilirken, etkinliğin moderatörlüğünü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen üstlendi. Leyen etkinliğin açılışında "4 Mayıs 2020'nin korona virüs ile mücadelemizde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Çünkü bugün dünya bir araya geliyor. Her kıtadan hükümetler el ele verecek ve küresel sağlık örgütleri ve diğer deneyimli ortaklarla birlikte çalışacaklar. Ortaklarımız çok, amacımız bir o da bu virüsü yenmek" dedi.

Etkinlik kapsamında AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı konuşmada "Covid-19 krizini ancak ortak bir küresel dayanışma ve sorumluluk ruhu yenecek. Bu ortak ruh, dünyanın her köşesinde yaşamları ve toplulukları harap eden bir virüse karşı en iyi savunmamızdır. İnsanlar her kıtada virüsle savaşıyor. Farklı ülkeler farklı tedbirlerle karşılık verdiler. Ama hepimizin ortak bir noktası var. Sadece aşıların ve tedavilerin geliştirilmesi, üretimi ve yerleştirilmesi virüsü tarihe gömebilecektir. Bunlar olmadan, vatandaşlarımızdan en sert fedakarlıkları talep edebilir veya en iddialı kurtarma planlarını tasarlayabiliriz, tehdit her zaman orada olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe video konferans yoluyla katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB'ye etkinlik için teşekkür etti.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "Bu görülmedik krize karşı küresel dayanışma hareketine giriştik. Birkaç aşı test edilmeye başlandı bile. Virüsün tespiti konusunda da gelişmeler elde ediyoruz. Ama asıl başarı ortak düşmana karşı ortak bir geleceği kurmaktır. Herkesin erişebildiği bir sağlık sistemini kurmalıyız. Umarım 8 milyar Dolar hedefine ulaşırız" dedi.

Etkinliğe katılan AB ülkeleri ve diğer katılımcıların tamamı Covid-19 aşısının bulunması ve üretilmesinin ardından tüm dünya ülkelerine dağıtılması amacıyla 7 milyar 400 milyon Euro tutarında bağış sözü verdi.

Toplantı sonunda video ile katılımcılara teşekkür eden Leyen, "Çok gurur duyuyorum. Bu önemli proje başladığı ve başarılı olduğu için rahatladım. Dünya kamu yararı için olağanüstü bir birlik sergiledi. Avrupa önemli katkılarda bulundu. Bugün 7 milyar 400 milyon Euro topladık ve bu miktar 8 milyar Dolardan fazla ediyor" dedi.

(İHA)

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 10:25 Kaynak: İHA


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