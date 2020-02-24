AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı - Son Dakika Dünya

AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı

6 saat önce

Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayırdıklarını duyurdu

AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı, System.String[]

Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayrıldığını duyurdu.


İtalya'da Koronavirüs taşıyan 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için neler yapmayı planladıklarını açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:27 
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