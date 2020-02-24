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AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı
6 saat önce
Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayırdıklarını duyurdu
Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayrıldığını duyurdu.
İtalya'da Koronavirüs taşıyan 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için neler yapmayı planladıklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:27
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