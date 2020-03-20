AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor - Son Dakika Ekonomi

AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların askıya alınmasını teklif etti.

AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların askıya alınmasını teklif etti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkilerine hızlı müdahale edilebilmesi için AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'ndaki cayma maddesinin yürürlüğe sokulması sürecinin başlatıldığı bildirdi.

İstikrar ve Büyüme Paktı, AB üyesi ülkelerin kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlandıran katı kurallar içeriyor.

AB Konseyinin onayıyla yürürlüğe girecek madde, üye ülkelerin kamu harcamalarını kriz döneminde serbest bırakıyor.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Normal şartlarda bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:38 Kaynak: AA

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