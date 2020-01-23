AB koronavirüs riskini "düşük"ten "orta" seviyeye çıkardı - Son Dakika
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AB koronavirüs riskini "düşük"ten "orta" seviyeye çıkardı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

AB koronavirüs riskini

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı yaptığını aktardı.

ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Keersmaecker, Fransa ve İtalya'dan virüsün yayıldığı Vuhan kentine uçak seferleri bulunduğunu anımsatarak, bu kapsamda AB Komisyonunun Fransız ve İtalyan yetkililer ile görüştüğünü kaydetti.

Sözcü, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:42 Kaynak: AA
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