Son Dakika › Güncel › AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e 'minnettar' - Son Dakika
AB, koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımlarından dolayı Çin'e "minnettar"
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinden dolayı Çin'e "minnettar" olduğunu bildirdi.
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi malzeme desteğinden dolayı Çin'e "minnettar" olduğunu bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yayımladığı video mesajda, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile telefonda görüştüğünü belirtti.
Li'nin AB'ye 2 milyon cerrahi maske, 200 bin N95 maske ve 50 bin test kiti sağlayacağını duyurduğunu belirten von der Leyen, AB'nin de ocak ayında Çin'e 50 tondan fazla malzeme yardımında bulunduğunu anımsattı.
Von der Leyen, "Bugün Çin'e minnettarız. İhtiyaç zamanlarında birbirimizin desteğine ihtiyacımız var." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:56 Kaynak: AA
Son Dakika Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi