AB koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Polonya'ya fon verilmesini engellemeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Polonya'ya fon verilmesini engellemeye devam ediyor

17.10.2022 14:30
AB koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Polonya'ya fon verilmesini engellemeye devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın Birlik bütçesinden faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına, koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle fon sağlanmaması yönündeki kararı sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın Birlik bütçesinden faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına, koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle fon sağlanmaması yönündeki kararı sürdürüyor.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında, AB'nin, Polonya'ya yargıda beklenen düzenlemeleri yapmadan uyum fonları kapsamında ödeme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

De Keersmaecker, "Fonları etkinleştirmek için gerekli koşulların yerine getirilmemesinin bir sonucu olarak, Komisyon, teknik yardım ve 'etkinleştirme koşullarının yerine getirilmesine katkıda bulunan eylemler' dışında, Polonya tarafından sunulan harcamaların geri ödemesini yapamaz." diye konuştu.

Polonya'nın da kendine yönelik yaptığı değerlendirmede, AB'nin Temel Haklar Şartına bağlı olarak etkinleştirme koşullarının yerine getirilmediğini bildirdiğini ifade eden de Keersmaecker, bu konuda Polonya makamlarından izahat istenmesini tavsiye etti.

De Keersmaecker, Komisyon ve Polonya'nın, bu fonların sağlanması için gerekli koşulların karşılanıp karşılanmamasıyla ilgili diyalogda olduğunu belirtti.

Süreç

Polonya, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyordu. AB, Polonya hükümetini özellikle yargıçlara yönelik disiplin mekanizması kurmak, bu yolla yargıçları etki altında bırakmak ve yargının bağımsızlığına zarar vermekle suçluyordu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 7 Haziran'daki açıklamasında, Polonya'ya yargıda beklenen düzenlemeleri yapmadan, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için hazırlanan kurtarma programı kapsamında "tek kuruş dahi" ödeme yapmayacaklarını bildirmişti.

Von der Leyen, bu taahhütlerin, "Polonya'da yargıçları denetleyecek disiplin kurulunun kaldırılarak yerine bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin kurulması, yargıçlara yönelik disiplin rejiminde reform yapılması ve kaldırılması istenen disiplin kurulunun kararlarından etkilenen yargıçlara bu kararları yeni kurulacak mahkemeye taşıma hakkı verilmesi" olduğunu söylemişti.

AB Komisyonu, Polonya'nın Birlik fonlarından faydalanmak için hazırladığı ekonomik toparlanma planına haziran başında onay vermişti. Plan kapsamında Polonya'ya 23,9 milyar avro hibe ve 11,5 milyar avro kredi sağlanması öngörülüyor.

YORUMLAR
500
AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım AB Yüksek Temsilcisi Borrell, kendisine yöneltilen emperyalist, ırkçı gibi yorumları reddetti AB Yüksek Temsilcisi Borrell, kendisine yöneltilen emperyalist, ırkçı gibi yorumları reddetti İskoçya, bağımsızlığını kazanması durumunda kendi para birimini yürürlüğe koyabilir İskoçya, bağımsızlığını kazanması durumunda kendi para birimini yürürlüğe koyabilir
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Polonya'ya fon verilmesini engellemeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:20:33. #1.13#
SON DAKİKA: AB koşulları sağlamadığı gerekçesiyle Polonya'ya fon verilmesini engellemeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement