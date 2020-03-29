AB, Kovid-19'a karşı ekonomi teşvik paketi hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı yeni teşvik paketi hazırlanacağını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 nedeniyle birliğin 2021-2027 dönemine ilişkin bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) taslağında değişiklik yapılmasını teklif edeceklerini açıkladı.

Gelecekteki bütçenin AB içinde uyumun sürdürülmesini sağlayacak ekonomi teşvik paketi içereceğini ifade eden von der Leyen, Kovid-19 krizinde üye ülkelere hızla destek sağlamak için mevcut AB yapısal fonlarının tamamen esnek hale getirilmesi üzerinde de çalıştıklarını belirtti.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.

AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon avroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.