AB, Kovid-19'a yakalanan nüfusunun yüzde 80'e vardığını tahmin ediyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 60 ile 80'nin Kovid-19 geçirmiş olduğu tahmin ediliyor.

AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Kovid-19'la mücadelede son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Nüfusun yüzde 60 ila 80'inin Kovid-19'a yakalanmış olduğu tahmin ediliyor." diyen Kyriakides, enfeksiyon ve ölüm oranlarındaki düşüş nedeniyle AB'nin stratejisinde değişikliğe gideceğini belirtti.

Salgının sürdüğünü ancak kriz modundan çıkılacağını ifade eden Kyriakides, üye ülkelere test programlarını her bir vakayı tespit etmek için değil, daha geniş çaplı gözetim sistemleri dahilinde güvenilir tahminler üretmek için kullanmasını tavsiye etti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada da yeni varyantlar için izleme mekanizmasının ve virüsün yeniden canlanması durumunda sağlık kapasitesinin AB yardımıyla hızlandırılacağı, tekrar acil duruma geçilmesi durumunda ülkelerin aşılamalara hız vermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de şu sözlerine yer verildi:

"Acil durum modundan daha sürdürülebilir bir Kovid-19 yönetimine geçerken salgının yeni bir aşamasına giriyoruz. Yine de uyanık olmalıyız. AB'de enfeksiyon sayıları hala yüksek ve dünya çapında birçok insan hala ölüyor. Ayrıca, yeni varyantlar ortaya çıkabilir ve hızla yayılabilir. Ama ileriye giden yolu biliyoruz. Aşılamayı ve hedefe yönelik testleri daha da artırmamız gerekiyor."

Çin'de 2019'da başlayan küresel Kovid-19 salgınından kısa süre içinde ve en fazla etkilenen bölgelerden biri Avrupa kıtasıydı. 2022'ye gelindiğinde Kovid-19 varyantlarının hastalığın etkisini azaltmasıyla salgındaki gidişat değişmeye başladı. Birçok ülke, daha az hastaneye yatış ve ölüm vakası görülmesiyle tedbirlerde gevşemeye gitti. Halihazırda Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yaklaşık 2 yıldır uygulanan tedbirler bazı ülkelerde tamamen sonlandırdı, bazılarında ise sadece toplu taşımada maske zorunluluğu gibi temel önlemler kaldı.