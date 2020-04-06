AB, Kovid-19 ile mücadelede askeri koordinasyon sağlamayı planlıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Birlik bünyesinde askeri yetkililerden oluşan bir ekip kurulabileceğini bildirdi.

Borrell, AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanlar ile Kovid-19'la mücadele kapsamında askeri uzmanlığın AB düzeyinde nasıl kullanılabileceğini değerlendirdiklerini belirten Borrell, "AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) kapsamında askeri yetkililerden oluşan bir ekip kurabiliriz." ifadesini kullandı.

Borrell, bu ekibin, NATO'nun bünyesinde kurulan Kovid-19 ile mücadele koordinasyon birimini tamamlayıcı nitelikte olmasının planlandığını vurguladı.

AB'nin Libya'ya silah ambargosunun uygulanması için Akdeniz'deki yeni askeri operasyonu Irini'ye de değinen Borrell, bu operasyonun geçen haftadan itibaren başlatıldığını kaydetti.