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AB: Kovid-19 salgını toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi - Son Dakika

AB: Kovid-19 salgını toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi

17.02.2022 18:44
AB: Kovid-19 salgını toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi

Avrupa Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü Kamu Sağlığı Bölümü Direktör Vekili John Ryan, Kovid-19 salgının ortaya çıkışından bu yana dünyada sınır tanımadığını belirterek, "Kovid-19 salgını nasıl hazırlıksız olduğumuzu ve toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi.

Avrupa Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü Kamu Sağlığı Bölümü Direktör Vekili John Ryan, Kovid-19 salgının ortaya çıkışından bu yana dünyada sınır tanımadığını belirterek, "Kovid-19 salgını nasıl hazırlıksız olduğumuzu ve toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi." dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı iş birliği ile Avrupa'nın Geleceği ve Türkiye Webinar Serisi kapsamında "Türkiye ve AB Arasında İş Birliği Alanı Olarak Sağlık ve Pandemi Mücadelesi" konulu webinar düzenlendi.

Ryan, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgının ortaya çıkışından bu yana sınır tanımadığını belirterek, "Kovid-19 salgını nasıl hazırlıksız olduğumuzu ve toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi." dedi.

Sağlık ve salgının Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ortak endişe alanlarından biri olduğunu kaydeden Ryan, "Bu, bize küresel angajmanı ön plana çıkarma fırsatı tanıyor." diye konuştu.

Ryan, Kovid-19'un sadece Avrupa Birliği ya da Türkiye'ye yönelik değil küresel bir vaka olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kişisel olarak söylemeliyim ki geçmişte Ebola, Zika ve Koronavirüs gibi vakaları deneyimledim. Bu şeyler genelde iki ya da üç hafta sonra sona erdi. Biz, iki yıldır bu olayın (salgın) içindeyiz ve halen bu vakaların sonunu göremiyoruz. Bu yüzden bu durum da gerçekten sağlık sistemimiz üzerinde baskı faktörü."

Ryan, AB'nin, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamındaki ülkelere 400 milyon doz aşı tedarik ettiğini söyledi.

Bu yıl ortasına kadar bu rakamı 700 milyon doza çıkarmayı umduklarını belirten Ryan "Şimdi salgın farklı bir aşamaya giriyor. ve benim düşünceme göre küresel aşılamayı hızlandırmak bir yüksek önceliktir." diye konuştu.

Ryan, salgına karşı küresel sağlık mimarisi kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bu, bizim ülkeler bazında halledebileceğimiz bir şey değil. ve bu yüzden AB bir salgın anlaşmasını teşvik ediyor. Uluslararası düzenlemelerin güncellenmeye ihtiyacı olduğunu da düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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İktisadi Kalkınma Vakfı, Avrupa Birliği, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Kovid-19 salgını toplumların nasıl kırılgan olduğunu gösterdi - Son Dakika


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