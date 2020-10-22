AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor - Son Dakika

AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor

22.10.2020 15:15
AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Çekya'nın talebi üzerine bu ülkeye suni solunum cihazları gönderiyor.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 salgınından Avrupa'da en fazla etkilenen ülkelerden Çekya'nın talebi üzerine bu ülkeye suni solunum cihazları gönderiyor.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın talebinin ardından AB yardım programı kapsamında 30 suni solunum cihazının ilk bölümü kısa sürede gönderilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, Çekya'nın şu anda Avrupa'da en zor durumdaki ülkelerden olduğunu belirterek, "Diğer AB ülkeleriyle de Çekya'ya daha fazla solunum cihazı gönderilmesi için temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Çekya'da 12 bine yaklaşan günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle dün ikinci kez ülke genelinde sokağa çıkma ve sosyal teması sınırlayıcı sert önlemler hayata geçirilmişti. Karantina kapsamında market, eczane ve temizlik malzemesi satan iş yerleri haricinde tüm işletmeler kapatılmış, açık alanlarda maske zorunlu kılınmıştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Çekya'da dün 11 bin 984 ile salgın sürecinde en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü. Ülkede bugüne kadar 209 bine yakın vaka tespit edildi, salgın nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetti.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Kovid-19 vakalarının arttığı Çekya'ya solunum cihazı gönderiyor - Son Dakika

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