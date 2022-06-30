AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor - Son Dakika
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AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor

30.06.2022 19:53
AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor

AB kripto yasası genişlemeye devam ediyor. Avrupa Parlamentosu aldığı yeni karar ile kara para aklamaya adeta savaş açtı.

Avrupa Birliği, kripto para dünyasına ilişkin düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin aldığı karar sonucunda düzenleyici sıkılaştırmasının artacağı belirtildi. AB, kripto para üzerinden kara para aklamayı engellemek için geçici anlaşmasını açıkladı.

AB kripto yasası için kara para aklama düzenlemesi

Kripto paralar doğası gereği anonim ve gizli transferleri içerir. Yani bir hesaptan diğer hesaba yapılan kripto para transferinde alıcı/göndericinin kimliği belirsizdir. Fakat başta AB olmak üzere tüm dünya bu gizliliğin önüne geçmek istiyor.

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Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin ortak açıklaması sonrasında, kripto para borsaları için bazı yeni kararlar alındı. Bu kararların başında kara para aklamayı engellemek için tüm kullanıcıların hesaplarının doğrulanma zorunluluğu oldu. Yani Coinbase, Binance veya FTX gibi borsaları kullanarak dijital varlık işlemleri yapmak isteyenler kimlik bilgilerini paylaşmak zorunda.

AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor

Aslında birçok kripto para platformunda KYC adında bir kimlik doğrulama hizmeti bulunuyor. Ancak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi bir adım daha öteye giderek, şirketlerin müşteri kimliklerini kontrol etmelerini istiyor. Ayrıca gerekli durumlarda düzenleyicilerin de bu bilgilere erişme hakkı olacak.

AB'nin aldığı geçici karar aslında ilk olarak Coinbase dahil 40 firma tarafından reddedilmişti. Fakat Avrupa Parlamentosu, kara para aklamanın önüne geçmek için alıcı/gönderici bilgilerinin zorunlu olması gerektiğini söyledi.

Anlaşmanın detaylarına göre, kripto para birimi veya miktarı fark etmeksizin, transfer yapan ve transfer yapılan hesabın kimlik bilgilerinin açık olarak belirtilmesi gerekiyor.

AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin aldığı geçici karar, şimdilik Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi'ne (MiCA) dahil edilecek. Ancak MiCA için son bir tartışma oturumunun daha yapılması planlanıyor.

Peki siz AB kripto yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel AB, kripto için yeni kararını açıkladı! Savaş açıyor - Son Dakika

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