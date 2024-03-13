Avrupa Birliği, Kripto Para Piyasasının İstikrarını ve Yatırımcı Korumasını Sağlamaya Odaklanıyor

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Avrupa Birliği, kripto para piyasasının istikrarını ve yatırımcı korumasını sağlamaya yönelik MiCA düzenlemesi kapsamında ART'ler için taslak kurallar yayınladı.

Avrupa Birliği, Yatırımcı Korumaya ve Piyasa İstikrarını Sağlamaya Odaklanıyor

#genel kanalına mesaj gönderAvrupa Birliği'nin bankacılık düzenleyicisi, MiCA olarak bilinen kripto para birimi düzenlemesi kapsamında, birden fazla varlığa sabitlenmiş stablecoinler için taslak kurallar yayınladı. Bu "varlık referans tokenleri" (ART'ler) olarak adlandırılan stablecoinler, Euro veya ABD doları gibi tek bir para birimine sabitlenmiş olanlardan farklıdır.

Yayımlanan taslak, ART ihraççıları için gereklilikleri ve şikâyet prosedürlerini tanımlıyor. MiCA'nın Aralık 2024 döneminde yürürlüğe girmesi beklenirken, stablecoinlere ilişkin kurallar bu yaz yürürlüğe girecek.

Düzenleyiciler, ART'lerin ihraççıları için şeffaflık ve sağlamlık sağlamayı amaçlıyor. Bu, yatırımcıları korumak ve kripto para piyasasının genel olarak istikrarını sağlamak için önemlidir.

Taslak kurallar, ART ihraççılarının uyması gereken bir dizi teknik standart içeriyor. Bu standartlar, token rezervlerinin nasıl tutulacağı, ihraççıların sermaye gereksinimleri ve yatırımcılara sunulması gereken bilgiler gibi konuları kapsıyor.

Düzenleyiciler, ART'lerin kripto para piyasasında önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Bu nedenle, bu tokenlerin sağlam bir şekilde düzenlenmesi ve yatırımcıların korunmasını önemli olarak görüyor.

Son olarak taslağın, ART'lerin piyasaya sürülmesi için bir çerçeve sağlaması ve bu yeni varlık sınıfının güvenli ve sorumlu bir şekilde gelişmesine yardımcı olması planlanıyor.