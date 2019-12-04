Son Dakika Haberleri: AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: "Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde"
Son Dakika Güncel AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: 'Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde' - Son Dakika

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: "Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.

AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson:

Avrupa Birliği (AB) Kudüs Temsilcisi Vekili Thomas Nicholson, Gazze'deki insani durumun son derece tehlikeli bir halde olduğunu söyledi.

Nicholson, AA muhabirine Gazze ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki insani durum, son derece tehlikeli bir halde. Bunun sebebi ise İsrail işgali, siyasi durum ve kapıların kapatılması." ifadesini kullanan Nicholson, Gazze'de askeri seçenek ve şiddetin çözüm getirmediğini, siyasi çözüm için sükunet ve barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

AB'nin Filistin seçimlerinin yapılmasını arzu ettiğini aktaran Nicholson, bu seçimlerin Filistin'de birliği sağlamaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır"

Gazze'deki su sorununa ilişkin de Nicholson, içme suyunun yüzde 97'sinin insan tüketimine uygun olmadığını belirtti.

Nicholson "Bu durum bizi, güvenli içme suyuna erişimi kolaylaştırmak için Gazze'de çalışmalar yapmaya sevk etti. Güvenli ve temiz suya erişim, temel bir haktır." diye konuştu.

AB Vekili Thomas Nicholson bugün, Gazze'deki desalinasyon (deniz suyu arıtma) projesinin ikinci ve üçüncü aşamalarının açılışına katılmıştı.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney de finanse ettikleri projeleri yerinde takip etmek için dün Gazze'ye gelmişti.

AB ülkesi İrlanda, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde desalinasyon, atık su arıtma, güneş enerjisiyle elektrik üretimi gibi projeleri finanse ediyor.

Avrupa Birliği, İsrail, Kudüs, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı
Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı Batman'daki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:11:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Kudüs Temsilcisi Vekili Nicholson: "Gazze'deki insani durum, tehlikeli bir halde"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]