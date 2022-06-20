AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu - Son Dakika
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AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu

20.06.2022 21:14
AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

Borrell, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın ihracatını bloke edenin AB değil Rusya olduğunu vurgulayan Borrell, "Biz değil. Rusya, limanlara, gıda stoklarına ve ulaştırma altyapısına zarar veriyor." dedi.

Borrell, bunu "Rusya'nın dünyada açlık oluşturmak için attığı bilinçli adım" olarak niteleyerek, Rusya'nın kendi eylemlerinin sonucuyla ilgili ise AB'nin yaptırımlarının sorumlu olduğu propagandasını yaydığını ifade etti.

Komisyon'dan, Afrikalı ülkelerin dışişleri bakanları ile tüm finansal ve ekonomik aktörlere bu durumu açıklayan bir mektup göndermesini istediğini aktaran Borrell, mektupta, gıda ve gübrelerin AB yaptırım politikasının kapsamı dışında kaldığını açıkladığını kaydetti.

Borell, mektupta, mevcut yaptırım rejimi dahilinde nelerin yapılabileceğinin de açıklandığını belirterek, "Çünkü yaptırımlarımız, onların Rusya ve üçüncü ülkelerle gıda, gübre ticaretine katılmalarını yasaklamıyor." dedi.

Borrell, Sahel bölgesindeki gıda güvensizliğini gidermek için 1 milyar avro taahhüt ettiklerini bildirdi.

Kaliningrad konusu

Litvanya'nın, Polonya ile toprakları arasında kalan Rusya'ya ait Kaliningrad'da malların demir yolu ile geçişini kısıtlaması konusuyla ilgili Borrell, "Blokaj, söz konusu değil. Yaptırımların hedefinde olmayan yolcuların ve malların geçişi devam ediyor. Litvanya, AB Komisyonu tarafından sağlanan yönergeleri uygulamaktan başka bir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Lüksemburg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: Küresel gıda krizinden AB'nin yaptırımları değil Rusya sorumlu - Son Dakika

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