AB, kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak - Son Dakika

AB, kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak

14.04.2021 14:49
AB, kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma fonu için 2026'ya kadar toplam 800 milyar avro borçlanmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçları ile mücadele için hazırlanan kurtarma fonu için 2026'ya kadar toplam 800 milyar avro borçlanmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, salgının neden olduğu ekonomik krizi aşmak için hazırlanan "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma paketinin fonlanma stratejisi hakkında basın toplantısı düzenledi.

Kurtarma programının finansmanı için AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından yıllık yaklaşık 150 milyar avro kadar kaynak toplayacağına işaret eden Hahn, "AB Komisyonu, 2026'ya kadar cari fiyatlarla yaklaşık 800 milyar avro para toplamak üzere çeşitli bir fonlama stratejisi kullanacak." dedi.

Hahn, toplanacak kaynakların uygun koşullarda olacağına ve üye ülkelere hazırlayacakları yatırım ve reform planları doğrultusunda aktarılacağına işaret etti.

Söz konusu fonun devreye alınması için AB üyesi ülkelerin öz kaynak artırım kararını hızla onaylaması gerektiğine dikkati çeken Hahn, AB üyesi 17 ülkenin söz konusu kararı onaylamasına rağmen Almanya, Estonya, Polonya, Macaristan, Avusturya, Finlandiya, Romanya, Hollanda, İrlanda ve Litvanya'nın bu karara henüz onay vermediğini anlattı.

Hahn, Almanya'da Anayasa Mahkemesi'nin kurtarma fonunun yapılan itirazlar değerlendirilmeden onaylanamayacağı yönünde karar aldığını anımsatarak, "Almanya'daki yasal sürece saygı duyuyoruz. Mahkemenin zamanında sonuçlanacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Alınan borç ve faizinin 2026'dan başlamak üzere 2058 yılına kadar geri ödeneceğini anlatan Hahn, AB bütçesine ve borcun geri ödenmesinde yeni kaynak sağlayacak bir yasal düzenleme teklifi üzerinde çalıştıklarını ve haziran ayı sonuna kadar bunu açıklayacaklarını söyledi.

AB Komisyonu, geçen yıl mayıs ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 2018 fiyatları ile 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmiş, gerçekleştirilen uzun müzakerelerin ardından aralık ayında AB üyesi ülkeler paket konusunda anlaşmıştı.

Fon için AB Komisyonu üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alacak.

Üye ülkeler bu kaynağı dijital dönüşüm ve iklim hedefleri ile uyumlu biçimde yatırıma dönüştürecek.

Komisyon, AB ülkelerine 360 milyar avro kredi ve 312,5 milyar avro hibe olarak dağıtacak. Paket kapsamında, AB'nin kalkınma odaklı diğer çeşitli programlarına kaynak aktarılacak.

Bu aşamadan sonra AB Komisyonu'nun sermaye piyasalarından borçlanabilmesi için üye ülkelerin AB bütçesine sağladıkları öz kaynaklarını artırma kararını onaylamaları gerekiyor.

Avrupa Birliği, Johannes Hahn, Yatırım, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: Ömer Faruk'la sözleşme imzalayan Stuttgart'tan ilk açıklama: "Böylesi oyuncuyu bedavaya aldık, bizi seçtiği için gururluyuz" Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Karadeniz'de sular iyice ısınacak! Rusya, ABD savaş gemileri gelmeden tatbikat kararı aldı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı Çocuklarının şüpheli hareketleri üzerine eve koydukları kamera bakıcı şiddetini gün yüzüne çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:46 Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı
15:42 Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt
15:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il
15:24 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in sözleşmesi çalındı
15:20 Vakaların 9 kat arttığı Edirne diken üstünde! Kent merkezi risk haritasında kırmızıya büründü
15:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı
15:00 Direksiyon başında telefon ile konuşan sürücü, polis durdurunca bile aldırış etmedi
14:40 Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı
14:26 Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 il         
15:38
Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı Görünce korkudan ne yapacaklarını bilemediler! Marketten aldıkları marul poşetinden canlı yılan çıktı         
15:22
Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı Engelli genci döven İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Faruk Demir görevden alındı         
15:19
Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında Görüntüler elden ele dolaşıyor! İstanbul uçağındaki kavga dünya basınında         
15:13
İngiliz basınından Mesut yorumu: İngiliz basınından Mesut yorumu: "Arsenal'dan gitti ama dürüst olalım Fenerbahçe kabus oldu"         
14:42
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, kısmi kapanmaya bugün geçiliyor! İşte madde madde yeni yasak ve tedbirler         
14:07
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan CHP'li Faik Öztrak'a dava açacak         
13:38
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı         
12:06
Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi Vikipedi'nin büyük hatası! Ayça Ayşin Turan'ı hemcinsiyle evliymiş gibi gösterdi         
12:00
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 15:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, kurtarma fonu için 800 milyar avro borçlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei