AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası - Son Dakika

AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası

6 saat önce

Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) personelinde ilk yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi.

AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası, System.String[]

Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) personelinde ilk yeni tip korona virüs (Covid-19) vak'ası tespit edildi.


Avrupa Birliği (AB) kurumlarında korona virüs alarmı verilmesinin ardından ilk vak'a bu sabah onaylandı. Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) bir personeline yeni korona virüs (Covid-19) şüphesiyle yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. Bu hafta başında AB Komisyonu tarafından korona virüs mücadele paketinin açıklanmasının ardından ortaya çıkan ilk onaylanmış vak'a sonrasında EDA kapsamında yapılacak tüm toplantıların 13 Mart'a kadar iptal edildiği bildirildi. Söz konusu kararın tedbir amaçlı olduğu ve AB kurumlararası sağlık kurulu tarafından alınan yeni tedbirlere dayandığını belirtti.


Brüksel'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarından Euractiv'in haberine göre, virüsü taşıdığı onaylanan kıdemli EDA yetkilisinin geçen hafta İtalya'ya yaptığı seyahatten döndüğü, bu kişinin İtalya'ya seyahat ettikten sonra, diğer AB kurumlarından yaklaşık 30 yetkiliyle dört saat süren bir toplantı yaptığı bildirildi. Kimliği açıklanmayan kaynağa göre EDA çalışanının 29 Şubat Cumartesi günü kendini hasta hissetmeye başladığı ve yapılan testler sonucu Covid-19 taşıdığı tespit edildi.


Virüs taşıyan EDA çalışanı ile aynı toplantıya katılan diğer personellerin bilgilendirildiği belirtilirken, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin (EEAS) askeri personelinin de bu toplantıya katıldığı ve bu kişilerin de testlerinin yapıldığı açıklandı.


Avrupa Parlamentosu (AP) başta olmak üzere tüm AB kurumları, korona virüsten etkilenen bölgelere seyahat eden çalışanların ofislerine gitmemelerini ve bunun yerine evden çalışmalarını istedi.


Öte yandan Avrupa ülkelerinin, maske üretimi de dahil olmak üzere tüm koruyucu sağlık ürünlerinin üretim ve satışını devlet kontrolüne almaya başladığı bildiriliyor. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AB kurumlarından Avrupa Savunma Ajansı'nda ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Son Dakika: İtalya'da tüm üniversite ve okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi Sığınmacı akını korkusu yaşayan Anastasiadis, AB'ye seslendi: Erdoğan'a baskı yapın Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:21:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB kurumlarında ilk korona virüsü vak'ası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]