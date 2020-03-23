AB kurumlarında korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB kurumlarında korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

AB kurumlarında korona virüsten ilk ölüm

23 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki korona virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini duyurdu.

AB kurumlarında korona virüsten ilk ölüm, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki korona virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarında korona virüsü kaynaklı ilk ölüm yaşandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Dışarıdan sözleşme ile çalışan bir personelimizin korona virüsü nedeniyle vefat ettiğini üzülerek teyit ediyoruz" dedi. Mahremiyet gerekçesiyle hayatını kaybeden çalışanın isminin açıklanmadığı belirtildi. AP'nin Brüksel'deki İnovasyon ve Teknolojik Destek (ITEC) Departmanında çalıştığı bildirilen ancak ülkesi ve kimliği hakkında bilgi verilmeyen personelin 42 yaşında olduğu aktarıldı.

Hayatını kaybeden çalışanın ayrıca, yakın iş arkadaşlarında da korona virüs tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Brexit müzakerecileri Michel Barnier'ın korona virüs riski nedeniyle kendilerini tecrit ettikleri duyurulmuştu. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:17 Kaynak: İHA

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