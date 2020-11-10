AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı - Son Dakika

AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı

10.11.2020 20:25
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Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaştı.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaştı.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB dönem başkanı Almanya arasında kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesi konusunda yapılan müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu müzakerelerin ağustostan beri devam ettiği anımsatılarak, gelecekteki bütçenin 1 trilyon 74,3 milyar avro, kurtarma programının 750 milyar avro olmak üzere toplam paketin 1 trilyon 824,3 milyar avro olarak belirlendiği kaydedildi.

AP talepleri doğrultusunda bütçeden araştırma, sağlık ve eğitim programlarına 15 milyar avro ilave kaynak sağlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bütçedeki öz kaynakların artırılması için de bir yol haritası belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, uzlaşılan paketin onay için AB üyesi ülkelere gönderileceğine işaret edildi.

Süreç nasıl işledi?

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu.

Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.

Avrupa Birliği, araştırma, Almanya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB kurumlarından bütçe ve kurtarma fonu uzlaşısı - Son Dakika Ekonomi


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