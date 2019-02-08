Son Dakika Haberleri: AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı

1 saat önce

Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı.

AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı, System.String[]
Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:40 

Almanya, Avrupa Birliği, Ekonomi
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