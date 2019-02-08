AB, Kuzey Akım 2'de uzlaştı
1 saat önce
Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı.
Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin AB gözetimine tabi tutulmasını sağlayacak düzenlemede uzlaşı sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:40
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