Son Dakika Haberleri: AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürecek
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AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürecek

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları gözden geçirdiğini ve mevcut yaptırımları sürdürme kararı aldığını açıkladı.

AB, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları sürdürecek, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırımları gözden geçirdiğini ve mevcut yaptırımları sürdürme kararı aldığını açıkladı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'de kişilere ve kurumlara yönelik seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulmasından oluşan yaptırımların gözden geçirilerek sürdürülmesi yönünde karar alındığı bildirildi.
AB, halihazırda Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine katkı sağladığı iddia edilen 57 kişi ve 9 şirkete yaptırım uyguluyor.
Diğer yandan, Birleşmiş Milletler kararlarıyla uyumlu olarak AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilave yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş 75 kurum ile 80 kişi bulunuyor.
AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları 2006'da başlamıştı. Bu ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.
Avrupa Birliği, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:25 Kaynak: AA
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