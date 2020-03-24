AB, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la müzakerelerin hızlı şekilde başlamasını amaçlıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya varılmasının ardından Komisyonun hızlı şekilde müzakere çerçevesini hazırlayacağını duyurdu.

Varhelyi ve AB Dönem Başkanı Hırvatistan'ın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Andreya Metelko Zgombic, video konferans yoluyla yapılan Genel İşler Konseyi toplantısı sonrasında sanal ortamda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, AB ülkelerinin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanması konusunda siyasi uzlaşıya vardığını belirten Varhelyi, "Bu bizim kararlılığımızı gösteriyor. Bir hedef belirledik ve zor olsa da buna ulaşacağız. İki ülkeyi tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Varhelyi, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un siyasi reformları hızlandırdığının altını çizerek, bu çabanın AB üyesi devletler tarafından ödüllendirildiğini ifade etti.

"Müzakerelerin bir an önce başlamasını istiyoruz"

Zgombic, bugünkü toplantının ana gündem maddesinin genişleme olduğunu vurgulayarak, sıradaki hedefin AB Konseyinin siyasi uzlaşıyı onaylaması olduğunu kaydetti.

Konseyin koronavirüs salgını nedeniyle yazılı süreçle karar almaya başladığını anımsatan Zgombic, Konsey onayının yarın gelebileceğine işaret etti.

Zgombic, "Süreç tamamen ülkelerin başarılarına bağlı. Müzakerelerin bir an önce başlamasını istiyoruz. AB Komisyonu bu bağlamda hızlı şekilde iki ülke için de müzakere çerçevesini hazırlayacağını duyurdu. Daha sonra Konseyin bu çerçeveyi de onaylaması gerekiyor." diye konuştu.

Geçen yıl ekimde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Fransa'nın öncülüğünde Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin açılmasına karşı çıkmıştı.

AB Komisyonu, müzakere sürecinin önünü açmak için genişleme kurallarında bazı değişikliklere gitmişti.